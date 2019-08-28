Президент России Владимир Путин побеседует с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом в среду, 28 августа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эта беседа состоится в рамках традиционного общения с регионами.

По словам Пескова, накануне, во вторник, Путин посещал МАКС с турецким коллегой Реджепом Эдоганом, после этого президент отправился в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове, а затем российский лидер успел на закрытие чемпионата WorldSkills в Казани, пообщался с участниками команды из РФ, а также с руководствам WorldSkills. Отдельную встречу он провел с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.