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Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

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13:29   28 Августа 2019
Россия

Путин побеседует с врио губернатора Курской области

Путин побеседует с врио губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин побеседует с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом в среду, 28 августа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эта беседа состоится в рамках традиционного общения с регионами.

По словам Пескова, накануне, во вторник, Путин посещал МАКС с турецким коллегой Реджепом Эдоганом, после этого президент отправился в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове, а затем российский лидер успел на закрытие чемпионата WorldSkills в Казани, пообщался с участниками команды из РФ, а также с руководствам WorldSkills. Отдельную встречу он провел с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

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Автор: Алла Ларионова
#встреча #путин #песков

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