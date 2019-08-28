Кремль приветствует освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует освобождение журналиста Кирилла Вышинского. Руководителя портала РИА Новости Украина отпустили из-под ареста в среду, 28 августа. Об этом пишет ФАН.
Журналисты поинтересовались, готова ли Россия сделать ответный шаг на освобождение журналиста.
«Пока нечего добавить к тому, что мы приветствуем освобождение Вышинского», — ответил Песков.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение из-под стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся первым шагом на пути к справедливости.