Кремль приветствует освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует освобождение журналиста Кирилла Вышинского. Руководителя портала РИА Новости Украина отпустили из-под ареста в среду, 28 августа. Об этом пишет ФАН.

Журналисты поинтересовались, готова ли Россия сделать ответный шаг на освобождение журналиста.

«Пока нечего добавить к тому, что мы приветствуем освобождение Вышинского», — ответил Песков.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение из-под стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся первым шагом на пути к справедливости.