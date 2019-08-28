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 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

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13:27   28 Августа 2019
Россия

Кремль приветствует освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи

Кремль приветствует освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует освобождение журналиста Кирилла Вышинского. Руководителя портала РИА Новости Украина отпустили из-под ареста в среду, 28 августа. Об этом пишет ФАН.

Журналисты поинтересовались, готова ли Россия сделать ответный шаг на освобождение журналиста.

«Пока нечего добавить к тому, что мы приветствуем освобождение Вышинского», — ответил Песков.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что освобождение из-под стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся первым шагом на пути к справедливости. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #россия #украина #вышинский

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