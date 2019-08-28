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Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
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13:34   28 Августа 2019
Россия

Скабеева назвала Вышинского «заложником порошенковской политики»

Скабеева назвала Вышинского «заложником порошенковской политики»

Освобождение главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского произошло благодаря украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделала журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в среду, 28 августа.

Все, что происходило с Вышинским, начиная с момента его ареста и по сегодняшний день, было несправедливым. Сейчас благоразумие и справедливость восторжествовали, поделилась мнением Скабеева в беседе с «360».

«Это был справедливый и единственно верный вариант, если мы исходим из того, что Зеленский на самом деле тот новый украинский президент, которым он себя позиционировал, который намеревается восстановить отношения с Россией., — заявила Скабеева.

Журналистка считает, что освобождение Вышинского — этот самый сигнал, который Зеленский должен был подать для начала диалога с Россией. Скобеева также назвала главреда РИА Новости Украина «заложником той самой порошенковской политики». Она уверена, что осовобождение Зеленского в целом повлиял Зеленский. Именно украинский лидер настоял на восстановлении справедливости.

Скабеева назвала Вышинского «заложником порошенковской политики»

Напомним, суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Журналист находился в СИЗО с мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

Суд по статьям, которые ему вменяют, еще предстоит.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский #вышинский #скабеева

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