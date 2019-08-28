Скабеева назвала Вышинского «заложником порошенковской политики»

Освобождение главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского произошло благодаря украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделала журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в среду, 28 августа.

Все, что происходило с Вышинским, начиная с момента его ареста и по сегодняшний день, было несправедливым. Сейчас благоразумие и справедливость восторжествовали, поделилась мнением Скабеева в беседе с «360».

«Это был справедливый и единственно верный вариант, если мы исходим из того, что Зеленский на самом деле тот новый украинский президент, которым он себя позиционировал, который намеревается восстановить отношения с Россией., — заявила Скабеева.

Журналистка считает, что освобождение Вышинского — этот самый сигнал, который Зеленский должен был подать для начала диалога с Россией. Скобеева также назвала главреда РИА Новости Украина «заложником той самой порошенковской политики». Она уверена, что осовобождение Зеленского в целом повлиял Зеленский. Именно украинский лидер настоял на восстановлении справедливости.

Напомним, суд Киева освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Журналист находился в СИЗО с мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

Суд по статьям, которые ему вменяют, еще предстоит.