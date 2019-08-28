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13:33   28 Августа 2019
Россия

Серуканов подтвердил, что проекты Навального оплачивались из кармана Ходорковского

Серуканов подтвердил, что проекты Навального оплачивались из кармана Ходорковского

Бывший юрист так называемого ФБК Виталий Серуканов подтвердил догадки, что беглый олигарх Михаил Ходорковский спонсировал ряд проектов блогера и основателя фонда Алексея Навального. Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

Напомним, в одной из квартир Санкт-Петербурга нашли подпольную редакцию, где создавали фейковый компромат на ряд политиков. «Расследователи» сделали ставку именно на Северную столицу, где 8 сентября пройдут муниципальные выборы. Материалы, в частности, затрагивают врио главы города Александра Беглова и спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Стоит отметить, что все сведения были не сформированы, либо ждали публикации.

Бизнесмен давно был уличен в финансировании «либералов». Стоит только вспомнить о провальных митингах «оппозиции» в Москве, которые в итоге стали зерном раздора тандема «Ходорковский — Навальный».

Серуканов подтвердил, что проекты Навального оплачивались из кармана Ходорковского

«Я, как бывший сотрудник штаба Навального, знаю, что Ходорковский точно давал деньги на ряд проектов. В частности, в 2015 году, когда была демократическая коалиция, Ходорковский выделял много средств», — рассказал Серуканов.

Посредником между группировкой блогера и опальным предпринимателем выступал ресурс «Проект», а именно его сотрудница Ольга Чуракова. Девушка знаменита обвинениями в сторону депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, которого она попыталась обвинить в домогательствах.

Как показало расследование «Федерального агентства новостей», подпольная редакция в Петербурге создавалась в конце февраля. Именно тогда поступил политический заказ на ряд деятелей сферы. Эта редакция должна была отличаться от «Проекта» и ФБК, чтобы ее не смогли связать ни с Навальным, ни с Ходорковским.

Чуракова отправилась в город на Неве 22 февраля, где полгода координировала работу проекта. 26 августа, когда «фабрику» обнаружили, «журналистка» в последний раз посетила сотрудников, раздала им указания и покинула Петербург.

Билеты

Стоит отметить, что работники городских избирательных комиссий жаловались на неких «сотрудников СМИ», которые просили произвести вброс бракованных документов и преднамеренно солгать под запись. Однако даже щедрое вознаграждение не позволило им преступить закон, так что «журналисты»-подстрекатели получили отказ.

Серуканов уверен, что его бывший начальник просто нашел себе нового инвестора и поэтому «прыгает» на Ходорковского.

«Вообще же Ходорковский направлял миллионные средства, которые передавались не совсем светлым способом. Еще остается загадкой: кто спонсировал биткоин-кошельки Навального? Можно предположить, что среди этих спонсоров был Ходорковский», — заключил экс-юрист ФБК.

Серуканов подтвердил, что проекты Навального оплачивались из кармана Ходорковского 

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #ходорковский #проект #навальный #финансирование #фбк #серуканов

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