Серуканов подтвердил, что проекты Навального оплачивались из кармана Ходорковского 

Бывший юрист так называемого ФБК Виталий Серуканов подтвердил догадки, что беглый олигарх Михаил Ходорковский спонсировал ряд проектов блогера и основателя фонда Алексея Навального. Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

Напомним, в одной из квартир Санкт-Петербурга нашли подпольную редакцию, где создавали фейковый компромат на ряд политиков. «Расследователи» сделали ставку именно на Северную столицу, где 8 сентября пройдут муниципальные выборы. Материалы, в частности, затрагивают врио главы города Александра Беглова и спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Стоит отметить, что все сведения были не сформированы, либо ждали публикации.

Бизнесмен давно был уличен в финансировании «либералов». Стоит только вспомнить о провальных митингах «оппозиции» в Москве, которые в итоге стали зерном раздора тандема «Ходорковский — Навальный».

«Я, как бывший сотрудник штаба Навального, знаю, что Ходорковский точно давал деньги на ряд проектов. В частности, в 2015 году, когда была демократическая коалиция, Ходорковский выделял много средств», — рассказал Серуканов.

Посредником между группировкой блогера и опальным предпринимателем выступал ресурс «Проект», а именно его сотрудница Ольга Чуракова. Девушка знаменита обвинениями в сторону депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, которого она попыталась обвинить в домогательствах.

Как показало расследование «Федерального агентства новостей», подпольная редакция в Петербурге создавалась в конце февраля. Именно тогда поступил политический заказ на ряд деятелей сферы. Эта редакция должна была отличаться от «Проекта» и ФБК, чтобы ее не смогли связать ни с Навальным, ни с Ходорковским.

Чуракова отправилась в город на Неве 22 февраля, где полгода координировала работу проекта. 26 августа, когда «фабрику» обнаружили, «журналистка» в последний раз посетила сотрудников, раздала им указания и покинула Петербург.

Стоит отметить, что работники городских избирательных комиссий жаловались на неких «сотрудников СМИ», которые просили произвести вброс бракованных документов и преднамеренно солгать под запись. Однако даже щедрое вознаграждение не позволило им преступить закон, так что «журналисты»-подстрекатели получили отказ.

Серуканов уверен, что его бывший начальник просто нашел себе нового инвестора и поэтому «прыгает» на Ходорковского.