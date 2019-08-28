Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

На президентских выборах в США в 2020 году шансы на успех будут у кандидатов в стиле действующего главы Белого дома Дональда Трампа, считает доктор экономических наук, профессор СПбГУ, эксперт Международного антикризисного центра (International Anticrisis Center, IAC) Станислав Ткаченко.

«Есть шансы у кандидатов, в стиле Трампа, которые будут известны накануне гонки, — отметил эксперт и добавил. — Действующему президенту проще выиграть, чем проиграть выборы».

На сегодня только от Демократической партии США кандидатами в президенты выдвинулись более 270 человек. Среди них — бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандэрс. От Республиканской партии пока заявлены действующий президент Дональд Трамп и губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. Окончательные списки кандидатов будут сформированы по итогам праймериз.

По мнению Ткаченко, сегодня Америка разделена по отношению к Трампу.

«Фонд благосостояния растет, «белые воротнички» чувствуют себя лучше, чем когда-либо, безработицы практически нет сейчас в США. О плохом: не растут доходы. Но у Трампа есть устойчивый электорат (42–45%), который игнорирует критику в его адрес. Почему Трамп нравится американцам? Потому что он нашел стиль общения с ними», — считает Ткаченко.

Он отметил также, что Трамп стал первым внесистемным политиком за последнее время.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.