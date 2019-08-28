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Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

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Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

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Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
13:49   28 Августа 2019
Весь мир

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

На президентских выборах в США в 2020 году шансы на успех будут у кандидатов в стиле действующего главы Белого дома Дональда Трампа, считает доктор экономических наук, профессор СПбГУ,  эксперт Международного антикризисного центра (International Anticrisis Center, IAC)  Станислав Ткаченко

«Есть шансы у кандидатов, в стиле Трампа, которые будут известны накануне гонки, — отметил эксперт и добавил. — Действующему президенту проще выиграть, чем проиграть выборы». 

На сегодня только от Демократической партии США кандидатами в президенты выдвинулись более 270 человек. Среди них  —  бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандэрс. От Республиканской партии пока заявлены действующий президент Дональд Трамп и губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. Окончательные списки кандидатов будут сформированы по итогам праймериз. 

 По мнению Ткаченко, сегодня Америка разделена по отношению к Трампу. 

«Фонд благосостояния растет, «белые воротнички» чувствуют себя лучше, чем когда-либо, безработицы практически нет сейчас в США. О плохом: не растут доходы. Но у Трампа есть устойчивый электорат (42–45%), который игнорирует критику в его адрес. Почему Трамп нравится американцам? Потому что он нашел стиль общения с ними», — считает Ткаченко. 

Он отметил также, что Трамп стал первым внесистемным политиком за последнее время.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.

 

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Автор: Мария Владимирова
#сша #политика #трамп #весь мир

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