Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя TF-X

Россия может помочь Турции создать собственный истребитель пятого поколения TF-X. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019 в среду, 28 августа.

«Мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать это. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо», — цитирует РИА Новости руководителя ФСВТС.

Ранее глава Шугаев заявил, что Москва и Анкара обсуждают возможность поставки новейших российских истребителей Су-35 или Су-57. Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский. Российский лидер Владимир Путин посетил авиакосмическое мероприятие во вторник, 27 августа, вместе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.