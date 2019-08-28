Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
13:10   28 Августа 2019
Россия

Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя TF-X

Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя TF-X

Россия может помочь Турции создать собственный истребитель пятого поколения TF-X. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019 в среду, 28 августа. 

«Мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать это. Тем более, что вчера два лидера подчеркнули, что промышленное сотрудничество двух стран возможно и желаемо», — цитирует РИА Новости руководителя ФСВТС.

Ранее глава  Шугаев заявил, что Москва и Анкара обсуждают возможность поставки новейших российских истребителей Су-35 или Су-57. Салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном городе Жуковский. Российский лидер Владимир Путин посетил авиакосмическое мероприятие во вторник, 27 августа, вместе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #турция #макс-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...