Число жертв обрушения здания в Новосибирске возросло до трех

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске. Об этом сообщает в среду, 28 августа, МЧС.

Известно, что обрушение здания произошло во время планового ремонта пролегающей рядом теплотрассы. Здание, где произошло ЧП, расположено на улице Ударной. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена здани

По факту случившегося прокуратура региона проводит проверку. Автомобильное движение по улицам неподалеку от насосной станции решено было перекрыть.