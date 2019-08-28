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Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
12:57   28 Августа 2019
Россия

Число жертв обрушения здания в Новосибирске возросло до трех

Число жертв обрушения здания в Новосибирске возросло до трех

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске. Об этом сообщает в среду, 28 августа, МЧС.

Известно, что обрушение здания произошло во время планового ремонта пролегающей рядом теплотрассы. Здание, где произошло ЧП, расположено на улице Ударной. В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена здани

По факту случившегося прокуратура региона проводит проверку. Автомобильное движение по улицам неподалеку от насосной станции решено было перекрыть.

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Автор: Алла Ларионова
#новосибирск #обрушение здания

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