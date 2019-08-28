Россия планирует построить в Саудовской Аравии завод по производству АК-103

Россия может подписать контракт с Саудовской Аравией на строительство завода по производству автоматов АК-103. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Речь об этом зашла в среду, 28 августа, на авиасалоне МАКС-2019.

«У нас сегодня реализуются поставочные контракты на поставку автоматов Калашникова в Саудовскую Аравию. Я думаю, что мы выйдем на эту историю (производство автоматов АК-103 в Саудовской Аравии)», — заявил Шугаев.

Ранее о поставках российских автоматов Эр-Рияду сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В 2017 году между Рособоронэкспортом и Саудовской военно-промышленной компанией был подписано соглашение о покупке и организации производства военной продукции, а также контракт на общие условия организации в арабской стране лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и различных видов патронов.