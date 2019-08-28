Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
13:07   28 Августа 2019
Россия

Россия планирует построить в Саудовской Аравии завод по производству АК-103

Россия планирует построить в Саудовской Аравии завод по производству АК-103

Россия может подписать контракт с Саудовской Аравией на строительство завода по производству автоматов АК-103. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Речь об этом зашла в среду, 28 августа, на авиасалоне МАКС-2019.

«У нас сегодня реализуются поставочные контракты на поставку автоматов Калашникова в Саудовскую Аравию. Я думаю, что мы выйдем на эту историю (производство автоматов АК-103 в Саудовской Аравии)», — заявил Шугаев. 

Ранее о поставках российских автоматов Эр-Рияду сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В 2017 году между Рособоронэкспортом и Саудовской военно-промышленной компанией был подписано соглашение о покупке и организации производства военной продукции, а также контракт на общие условия организации в арабской стране лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и различных видов патронов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #оружие #саудовская аравия #калашников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...