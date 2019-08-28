Москалькова назвала справедливым решение суда Киева в отношении Вышинского
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду, 28 августа, назвала справедливым решение Подольского суда Киева в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По ее словам, освобождение из-под стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела российского журналиста.
«Считаю это решение справедливым», — сказала омбудсмен РФ.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова согласилась с мнением Москальковой и подчеркнула, что освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи — первый шаг на пути к справедливости.
Российского журналиста на Украине заподозрили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Киевский суд восемь раз продлевал Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
???? #Мнение М.В.Захаровой СМИ: «КИЕВСКИЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД РЕШИЛ ОСВОБОДИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОРТАЛА РИА НОВОСТИ УКРАИНА ВЫШИНСКОГО ИЗ-ПОД СТРАЖИ» Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста. ????https://t.co/UJIbOAnLEc pic.twitter.com/Wz1BmQg1Aa— МИД России ???????? (@MID_RF) 28 августа 2019 г.