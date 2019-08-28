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Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

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12:50   28 Августа 2019
Россия

Москалькова назвала справедливым решение суда Киева в отношении Вышинского

Москалькова назвала справедливым решение суда Киева в отношении Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду, 28 августа, назвала справедливым решение Подольского суда Киева в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По ее словам, освобождение из-под стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела российского журналиста. 

«Считаю это решение справедливым», — сказала омбудсмен РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова согласилась с мнением Москальковой и подчеркнула, что освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи — первый шаг на пути к справедливости. 

Российского журналиста на Украине заподозрили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Киевский суд восемь раз продлевал Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #москалькова #общество #вышинский

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