Москалькова назвала справедливым решение суда Киева в отношении Вышинского

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду, 28 августа, назвала справедливым решение Подольского суда Киева в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По ее словам, освобождение из-под стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела российского журналиста.

«Считаю это решение справедливым», — сказала омбудсмен РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова согласилась с мнением Москальковой и подчеркнула, что освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи — первый шаг на пути к справедливости.

Российского журналиста на Украине заподозрили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Киевский суд восемь раз продлевал Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.