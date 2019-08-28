Вышинский пока не готов оценить политическую ситуацию на Украине

Освобожденный в среду, 28 августа из-под стражи в Киеве главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что в тюрьме следил за новостями по телевизору, однако не готов давать оценку политической ситуации в украинском государстве.

Ранее Министерство иностранных дел РФ прокомментировало освобождение журналиста. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, решение суда в Киеве является первым шагом на пути к справедливости в отношении Вышинского.

Ранее Апелляционный суд украинской столицы изменил главреду РИА Новости Украина меру пресечения, постановив освободить его из-под ареста прямо в зале заседаний под поручительство.