Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
12:40   28 Августа 2019
Россия

Вышинский пока не готов оценить политическую ситуацию на Украине

Вышинский пока не готов оценить политическую ситуацию на Украине

Освобожденный в среду, 28 августа из-под стражи в Киеве главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что в тюрьме следил за новостями по телевизору, однако не готов давать оценку политической ситуации в украинском государстве.

Ранее Министерство иностранных дел РФ прокомментировало освобождение журналиста. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, решение суда в Киеве является первым шагом на пути к справедливости в отношении Вышинского.

Ранее Апелляционный суд украинской столицы изменил главреду РИА Новости Украина меру пресечения, постановив освободить его из-под ареста прямо в зале заседаний под поручительство.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#суд #украина #вышинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...