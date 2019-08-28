Британка убила отца пультом от телевизора

Жительница Великобритании Никола Таунсенд обиделась на 78-летнего отца и кинула в него пульт от телевизора с такой силой, что мужчина умер. Она стала первой британкой, которая смогла убить человека пультом дистанционного управления, пишет газета Metro.

Уточняется, что пульт, который бросила 50-летняя женщина, попал отцу в голову. Удар оказался такой силы, что пожилому человеку пришлось ползти на кухню, чтобы оказать себе первую помощь. В этот момент Таунсенд толкнула его, он упал и сломал несколько ребер.

По прибытии скорой помощи дочь сбежала из квартиры. Медикам мужчина сказал, что ударился головой и упал. Его госпитализировали, но несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице через 12 дней.

Таунсенд будут судить по статье о непредумышленном убийстве.