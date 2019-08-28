Милонов предложил вынести на референдум вопрос о переходе на четырехдневку

Член думского комитета по развитию гражданского общества Виталий Милонов предложил главе Минтруда Максиму Топилину выяснить отношение россиян к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю на общефедеральном референдуме.

Как сообщает в среду информационное агентство News.ru, депутат напомнил, что в последнее время в России активно обсуждается целесообразность перехода от рабочей пятидневки к четырехдневке, о чем ранее в позитивном ключе отозвался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По мнению скептиков, переход к четырехдневной рабочей неделе негативно отразится на экономических показателях развития России, при этом даст недобросовестным работодателям возможность манипулировать подчиненными. В то же время, Милонов уверен, что этот шаг будет полезен и для того, чтобы изучить последствия перехода к четырехдневному графику работы нужно провести эксперимент на нескольких крупных предприятиях и в ряде регионов.

Также Милонов считает, что было бы целесообразно провести общенациональный референдум или социологический опрос, по результатам которого принять окончательное решение о сокращении рабочей недели по всей стране.

Напомним: глава российского правительства Дмитрий Медведев, встретившись 23 августа с председателем Российского союза промышленников Александром Шохиным, заявил, ч то в будущем, возможно, Россия перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако это не произойдет «сию секунду». По словам премьер-министр, подобный переход должен сопровождаться с одной стороны ростом производительности труда, а с другой стороны сохранением размера заработной платы.