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12:56   28 Августа 2019
Россия

Срок обучения пластических хирургов в России может увеличиться

Срок обучения пластических хирургов в России может увеличиться

Министерство здравоохранения разработало проект федерального образовательного стандарта по специальности «Пластическая хирургия», сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Семенова на пресс-конференции 28 августа.

Новый стандарт предусматривает более долгий период обучения специалистов, который будет делиться на два этапа.

«Первый уровень — подготовка в течение двух лет, второй — подготовка в течение трех лет… Мы планируем в этом году рассмотреть это на совете по образовательным стандартам», — уточнила она.

Согласно материалам, ординатура будет проходить с расширенными блоками по смежным специальностям, таким как микрососудистая хирургия кисти, искусство и скульптура. Стоит отметить, что сейчас обучение длится два года, вместо предлагаемых пяти.

Отмечается, что при утверждении документа до конца года, будущие пластические хирурги перейдут на пятилетнее обучение уже в 2020 году. Такой стандарт соответствует международной практике.

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Автор: Анна Манц
#обучение #минздрав #хирургия #пластика

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