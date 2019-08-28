Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

Песков сообщил, что встреча помощников лидеров «нормандской четвертки» планируется

 Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»

Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

 Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»

Профессор СПбГУ не исключил, что на выборах в США Трамп столкнется с «политическим клоном»
12:39   28 Августа 2019
Весь мир

Суд в Ираке приговорил к смертной казни 11 террористов

Суд в Ираке приговорил к смертной казни 11 террористов

Суд в Ираке приговорил к смертной казни 11 членов террористической группировки ИГ*. Осужденные были причастны к подрыву моста «Хаяви» на севере провинции Бабиль. В результате теракта погибли трое сотрудников службы безопасности. 

Террористы признались, что совершили несколько терактов в разных районах Ирака. В связи с этим на «открытом заседании суда в присутствии присяжных был оглашен приговор к смертной казни путем повешения 11 обвиняемых». 

В частности, преступники признались, что атаковали в 2014 году стратегический мост в управе Джараф Аль-Наср. В результате нападения объект был взорван. Жертвами теракта стали трое сотрудников службы безопасности, еще 19 силовиков получили ранения.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#суд #иг #ирак #террористы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...