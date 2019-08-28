Суд в Ираке приговорил к смертной казни 11 террористов

Суд в Ираке приговорил к смертной казни 11 членов террористической группировки ИГ*. Осужденные были причастны к подрыву моста «Хаяви» на севере провинции Бабиль. В результате теракта погибли трое сотрудников службы безопасности.

Террористы признались, что совершили несколько терактов в разных районах Ирака. В связи с этим на «открытом заседании суда в присутствии присяжных был оглашен приговор к смертной казни путем повешения 11 обвиняемых».

В частности, преступники признались, что атаковали в 2014 году стратегический мост в управе Джараф Аль-Наср. В результате нападения объект был взорван. Жертвами теракта стали трое сотрудников службы безопасности, еще 19 силовиков получили ранения.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ