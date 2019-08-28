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 Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

 Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

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12:19   28 Августа 2019
Россия

МИД РФ прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи на Украине

МИД РФ прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 28 августа прокомментировала освобождение из-под стражи в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ведомство подчеркнуло, что решение суда является первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.

Ранее в среду Киевский суд принял решение освободить Вышинского пол личное поручительство. Сам журналист подчеркнул, что у него нет мотивов скрываться от следствия, а также обещал являться в суд по требованию.

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Автор: Алла Ларионова
#мид рф #вышинский

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