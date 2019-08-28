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Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

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Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

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12:38   28 Августа 2019
Россия

Петербургский театр «Стулья» покажет зрителям спектакль-абсурд «На грани»

Петербургский театр «Стулья» покажет зрителям спектакль-абсурд «На грани»

Петербуржцам и гостям Северной столицы в субботу, 14 сентября, в театральном пространстве «Студия Город» на Конюшенной площади покажут спектакль-абсурд «На грани» по мотивам произведений французского драматурга Эжена Ионеско, испанского сценариста Фернандо Аррабаля и итальянского режиссера Эдуардо де Филиппо в исполнении актеров театра «Стулья». 

Жанр абсурда достаточно экспериментальный и сложный, потому что отрицает реалистичных персонажей и ситуации. Зрители увидят игривое и волнительное переплетение трех пьес европейских драматургов, где главенствует тема смерти. Старость, строптивость молодых, война между совсем юными, смех и слезы, абсурд и ясность — все это в спектакле «На грани».

«Не бойся, дорогой зритель, на итальянском или на русском язык театра понятен», — добавили представители театра «Стулья».

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #театр #абсурд #спектакль

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