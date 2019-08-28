Петербургский театр «Стулья» покажет зрителям спектакль-абсурд «На грани»

Петербуржцам и гостям Северной столицы в субботу, 14 сентября, в театральном пространстве «Студия Город» на Конюшенной площади покажут спектакль-абсурд «На грани» по мотивам произведений французского драматурга Эжена Ионеско, испанского сценариста Фернандо Аррабаля и итальянского режиссера Эдуардо де Филиппо в исполнении актеров театра «Стулья».

Жанр абсурда достаточно экспериментальный и сложный, потому что отрицает реалистичных персонажей и ситуации. Зрители увидят игривое и волнительное переплетение трех пьес европейских драматургов, где главенствует тема смерти. Старость, строптивость молодых, война между совсем юными, смех и слезы, абсурд и ясность — все это в спектакле «На грани».