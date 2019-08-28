Депутат Анохин не удивился сотрудничеству Навального и Ходорковского в производстве фейков

Журналисты нашли очередную связь между блогером Алексеем Навальным и бывшим владельцем ЮКОС Михаилом Ходорковским. На этот раз в Петербурге. Подпольную редакцию, где фабриковались порочащие политиков материалы, полиция нашла случайно, отреагировав на сообщение о взломе квартиры на Краснопутиловской улице.

Прибыв на место с подозрением на рядовую кражу, стражи порядка оказались в прибежище черных технологов: стены жилища были увешаны фотографиями потенциальных целей для фейковых атак, в том числе градоначальника Александра Беглова, вице-губернаторов, депутатов ЗакСа. Обнаруженные в апартаментах материалы, указывали на масштабную подготовку к кампании по дискредитации ряда политиков посредством клеветнических публикаций в преддверии выборов.

Как выяснило издание ФАН, координатором совместного проекта структур Навального и Ходорковского выступала сотрудница, принадлежащего олигарху медиа «Проект» Ольга Чуракова. По информации издания, последняя приезжала в Петербург 22 февраля 2019 года, чтобы передать политический заказ на персон из «компроматного списка».

Депутат петербургского Заксобрания от фракции «Единая Россия» Андрей Анохин интересу Ходорковского к Петербургу не удивился, будучи убежден, что олигарх действует из принципа, чем хуже в России — тем лучше для него.

«Этот человек поддерживает любые деструктивные процессы в России и пытается полностью финансово влиять на всевозможные общественно-политические режимы, которые раскачивают внутриполитическую ситуацию в России. Тем более в Петербурге — в родном городе президента. Меня не удивляет, что это происходит. У нас сформировался целый пласт псевдооппозиционных политиков, которые вместо конструктивной повестки, решения значимых вопросов нашей жизни, пытаются эту ситуацию раскачивать. Это их бизнес», — полагает народный избранник.

Ходорковский, впрочем, не делал тайны из своего намерения дестабилизировать ситуацию в России. В 2017 году, отвечая на вопрос «Политики Сегодня» о финансировании структур Навального, пресс-секретарь бывшего нефтяного магната Ольга Писпанен не отрицала факт поддержки блогера и не только его.