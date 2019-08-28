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12:23   28 Августа 2019
Россия

Сотрудники МВД задержали банду наркоторговцев в Алтайском крае

Сотрудники МВД задержали банду наркоторговцев в Алтайском крае

Сотрудники алтайского Управления по контролю за оборотом наркотиков и полицейские региона задержали организованную группу наркодилеров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 28 августа.

Банду подозревают в незаконном производстве и попытке сбыта синтетических наркотиков. Она уточнила, что пятеро людей закупали крупные партии запрещенных веществ, а затем реализовывали их через интернет посредством закладок.

«В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также вещества для производства курительных смесей. Обнаружены приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника», — добавила представитель.

Более того, служебные собаки нашли 30 схронов «синтетики». Общий вес изъятых наркотиков превышает шесть килограмм, их оценочная стоимость достигает десяти миллионов рублей. Правоохранители возбудили 18 уголовных дел, расследование продолжается.

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Автор: Анна Манц
#мвд #наркотики #алтайский край

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