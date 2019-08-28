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Беглов благодарен петербуржцам за активное участие в проекте «Мой район»
Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство
Турция опровергла обстрел наблюдательного пункта в сирийском Идлибе 

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12:21   28 Августа 2019
Россия

Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом она написала в соцсетях.

Ранее в среду, 28 августа, суд Киева освободил Вышинского из-под стражи.

«Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!!», -— написала Симоньян в Twitter.

В своем Telegram-канале журналист подчеркнула, что аналитики и эксперты скажут много важного о том, что это такое решение «означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента».

«А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла», — написала она.

Симоньян лично поблагодарила всех, кто помогал освобождению Вышинского из-под стражи —  уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, главреду «Эъа Москвы» Алексея Венедиктову, юристам и тем, «кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными».

Симоньян рада освобождению Вышинского

Вышинский находился в СИЗО с мая 2018 года. Суд по статьям, которые ему вменяют, еще предстоит. Журналиста арестовали больше года назад в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

Вышинский называет обвинения ложью и манипуляцией.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #симоньян #вышинский

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