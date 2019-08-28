Симоньян рада освобождению Вышинского

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поприветствовала освобождение главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом она написала в соцсетях.

Ранее в среду, 28 августа, суд Киева освободил Вышинского из-под стражи.

«Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!!», -— написала Симоньян в Twitter.

В своем Telegram-канале журналист подчеркнула, что аналитики и эксперты скажут много важного о том, что это такое решение «означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента».

«А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла», — написала она.

Освободили Кирилла! Уррраааааа!!!!! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 28 августа 2019 г.

Симоньян лично поблагодарила всех, кто помогал освобождению Вышинского из-под стражи — уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, главреду «Эъа Москвы» Алексея Венедиктову, юристам и тем, «кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными».

Вышинский находился в СИЗО с мая 2018 года. Суд по статьям, которые ему вменяют, еще предстоит. Журналиста арестовали больше года назад в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.

Вышинский называет обвинения ложью и манипуляцией.