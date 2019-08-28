Реконструкцию здания в Новосибирске приостановили после обрушения
Директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков в среду, 28 августа, сообщил, что реконструкцию насосной станции приостановили на несколько дней после обрушения. По его словам, объект — перекачивающая насосная станция. Реконструировали здание с весны, но сегодня обрушилась стена. На объекте находились 84 человека организации-подрядчика.
«Непосредственно в зоне обрушения работала бригада из 12 человек и мастера», — сказал Колмаков.
Согласно правилам, работы приостановили, но на несколько дней. Сдвигаться некуда, потому что скоро начнется отопительный сезон, объяснил глава новосибирского филиала СГК.
Новосибирск pic.twitter.com/BAcV5UZ7ue— Товарищъ Пухов (@Pooh72Rus) 28 августа 2019 г.
Ранее спасатели сообщили, что в 08:20 утра по московскому времени (12:20 по местному) обрушилась стена реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска на улице Ударная, 1/1а. Предварительно, погибли два человека.
#Новости МЧС ЧП в Новосибирске В 08:20 утра по московскому времени поступило сообщение об обрушении стены с перекрытиями. Здание не эксплуатируется, инцидент произошел во время проведения работ по реконструкции. #МЧС #МЧСРОССИИ #Новости #Новосибирск #НовостиСибири #ЧП pic.twitter.com/kNfIX2CveT— МЧС России (@MchsRussia) 28 августа 2019 г.