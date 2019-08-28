Реконструкцию здания в Новосибирске приостановили после обрушения

Директор новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков в среду, 28 августа, сообщил, что реконструкцию насосной станции приостановили на несколько дней после обрушения. По его словам, объект — перекачивающая насосная станция​​​. Реконструировали здание с весны, но сегодня обрушилась стена. На объекте находились 84 человека организации-подрядчика.

«Непосредственно в зоне обрушения работала бригада из 12 человек и мастера», — сказал Колмаков.

Согласно правилам, работы приостановили, но на несколько дней. Сдвигаться некуда, потому что скоро начнется отопительный сезон, объяснил глава новосибирского филиала СГК.

Ранее спасатели сообщили, что в 08:20 утра по московскому времени (12:20 по местному) обрушилась стена реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска на улице Ударная, 1/1а. Предварительно, погибли два человека.