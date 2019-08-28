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 Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

 Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

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12:16   28 Августа 2019
Россия

Комсомольск-на-Амуре получит 15 миллионов рублей для борьбы с паводком

Комсомольск-на-Амуре получит 15 миллионов рублей для борьбы с паводком

Власти Хабаровского края готовы выделить Комсомольску-на-Амуре порядка 15 миллионов рублей, которые будут направлены на борьбу с паводком. Распоряжение уже подписано руководством края.

На данный момент город готовится к встрече паводка на Амуре. Вода в реке может подняться до уровня в 820 сантиметров, что выше опасного уровня на 170 сантиметров. Спасатели укрепляют дамбы, а с подтопленных территорий откачивают воду насосами. Пик паводка ожидается 4-9 сентября.

Для укрепления дамб уложено 63 тысячи кубометров грунта. Чтобы дамба достигла уровня девять метров, необходимо насыпать еще 48 тысяч кубометров грунта. 

Кроме того, в городе открыты два пункта временного размещения. В них находятся 21 человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#паводок #стихия #чс #комсомольск-на-амуре

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