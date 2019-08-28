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 Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

 Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

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11:53   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на продление срока ареста главы украинского отделения РИА Новости Кириллу Вышинскому в среду, 28 августа. С онлайн-трансляцией заседания можно ознакомиться на Youtube.

Судья позволил подсудимому покинуть стеклянный бокс и находиться рядом с адвокатами на время рассмотрения. Как отмечал защитник Андрей Доманский, ссылаясь на практику ЕСПЧ и решения Верховного суда страны, это упростит общение с главой РИА Новости Украина. Далее прокуроры отметили, что не выступают против смягчения меры пресечения.

«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства», — сказал один из обвинителей.

Вместе с тем, Вышинский указал, что ему незачем скрываться от следствия и выразил надежду на справедливое решение по делу. Суд удалился на совещание.

Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года из-за обвинений в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик и государственной измене. Руководитель обращался к российскому президенту Владимиру Путину за помощью и говорил, что готов лишиться гражданства Украины.

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Автор: Анна Манц
#суд #украина #вышинский

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