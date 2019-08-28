Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на продление срока ареста главы украинского отделения РИА Новости Кириллу Вышинскому в среду, 28 августа. С онлайн-трансляцией заседания можно ознакомиться на Youtube.

Судья позволил подсудимому покинуть стеклянный бокс и находиться рядом с адвокатами на время рассмотрения. Как отмечал защитник Андрей Доманский, ссылаясь на практику ЕСПЧ и решения Верховного суда страны, это упростит общение с главой РИА Новости Украина. Далее прокуроры отметили, что не выступают против смягчения меры пресечения.

«Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства», — сказал один из обвинителей.

Вместе с тем, Вышинский указал, что ему незачем скрываться от следствия и выразил надежду на справедливое решение по делу. Суд удалился на совещание.

Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года из-за обвинений в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик и государственной измене. Руководитель обращался к российскому президенту Владимиру Путину за помощью и говорил, что готов лишиться гражданства Украины.