Граждане РФ задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По результатам первого квартала текущего года долги российского населения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего граждане задолжали за отопление, что составляет 146,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в ведомстве подсчитали сумму задолженности промышленников, чей долг за ЖКУ составил 530,2 миллиарда рублей. В результате в сумме физлица и промпотребители должны свыше триллиона рублей.