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 Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

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11:35   28 Августа 2019
Россия

Граждане РФ задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

Граждане РФ задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По результатам первого квартала текущего года долги российского населения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего граждане задолжали за отопление, что составляет 146,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в ведомстве подсчитали сумму задолженности промышленников, чей долг за ЖКУ составил 530,2 миллиарда рублей. В результате в сумме физлица и промпотребители должны свыше триллиона рублей.

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Автор: Алла Ларионова
#долги #жку

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