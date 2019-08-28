Среднюю зарплату по Петербургу доведут до 71,5 тысячи рублей в 2020 году

Врио губернатора Александр Беглов в среду, 28 августа, на заседании правительства призвал активно работать над ростом заработной платы в Петербурге. По его словам, в ближайшие годы необходимо поднять заработную плату по городу до 100 тысяч рублей в месяц, а в 2020 году средний размер зарплаты должен составить 71,5 тысячи рублей.

По итогам первого полугодия 2019 года средняя номинальная заработная плата составила 60 799 рублей. Александр Беглов подчеркнул, что в 2019 году средняя зарплата должна вырасти до 71,5 тысячи, передает издание «Невские новости».

«Надо наращивать количество высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал врио губернатора.