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 Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

 Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

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11:36   28 Августа 2019
Россия

Среднюю зарплату по Петербургу доведут до 71,5 тысячи рублей в 2020 году

Среднюю зарплату по Петербургу доведут до 71,5 тысячи рублей в 2020 году

Врио губернатора Александр Беглов в среду, 28 августа, на заседании правительства призвал активно работать над ростом заработной платы в Петербурге. По его словам, в ближайшие годы необходимо поднять заработную плату по городу до 100 тысяч рублей в месяц, а в 2020 году средний размер зарплаты должен составить 71,5 тысячи рублей.

По итогам первого полугодия 2019 года средняя номинальная заработная плата составила 60 799 рублей. Александр Беглов подчеркнул, что в 2019 году средняя зарплата должна вырасти до 71,5 тысячи, передает издание «Невские новости».

«Надо наращивать количество высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал врио губернатора.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #зарплата #общество #беглов

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