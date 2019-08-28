Среднюю зарплату по Петербургу доведут до 71,5 тысячи рублей в 2020 году
Врио губернатора Александр Беглов в среду, 28 августа, на заседании правительства призвал активно работать над ростом заработной платы в Петербурге. По его словам, в ближайшие годы необходимо поднять заработную плату по городу до 100 тысяч рублей в месяц, а в 2020 году средний размер зарплаты должен составить 71,5 тысячи рублей.
По итогам первого полугодия 2019 года средняя номинальная заработная плата составила 60 799 рублей. Александр Беглов подчеркнул, что в 2019 году средняя зарплата должна вырасти до 71,5 тысячи, передает издание «Невские новости».
«Надо наращивать количество высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал врио губернатора.
Бюджет Петербурга стал открытым и понятным для всех. Правительство города запустило специальный проект "Открытый Петербург". На сайте ресурса доступно и наглядно представлены цифры бюджета на 2019 год https://t.co/meX75oRwKy. pic.twitter.com/w37o7AfypP— Комитет по печати (@kpvsmi) 27 августа 2019 г.