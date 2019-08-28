Режим террористической опасности ввели в Польше в связи с приездом Трампа

Предстоящий визит в Польшу президента США Дональда Трампа, который состоится с 31 августа по 2 сентября, стал причиной для ведения в стране режима террористической опасности.

Американский президент и главы еще 20 государств прибудут в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал указ № 141, вводящий первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на территории Польши», - сообщает в среду 28 августа Правительственный центр безопасности.

Первая степень террористической опасности, вводится, если служба безопасности получает информацию о возможности террористической угрозы, масштабы которой предсказать трудно. Гражданам, на время действия первого уровня террористической опасности, предписывается обращать особое внимание на все потенциальные угрозы и нестандартные ситуации, в частности, на людей, которые ведут себя необычно, на сумки, рюкзаки и пакеты, а также на автомобили, оставленные без присмотра в местах скопления людей. При этом органам госуправления, руководителям служб и учреждений предписывается взять под повышенный контроль объекты общественного пользования и любые объекты, которые потенциально могут быть выбраны террористами, а также контролировать все транспортные средства и лица въезжающих и входящих на территорию этих объектов.