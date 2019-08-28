Два человека остаются под завалами после обрушения здания в Новосибирске

Два человека все еще находятся под завалами после обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске. Всего на стройке в момент ЧП находились восемь человек.

«Один человек — не пострадал, один — погиб, один — с переломом, двое — под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются», — сообщили в экстренных службах.

Напомним, стена здания обрушилась в 12.20 (08.20 мск). Объект принадлежит «Сибирской генерирующей компании».

На данный момент к поисковой операции подключены около 200 человек и 40 единиц техники. Спасатели планируют завершить разбор завалов через шесть часов.