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Сотрудники МВД задержали банду наркоторговцев в Алтайском крае

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 Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

 Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

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11:37   28 Августа 2019
Россия

Два человека остаются под завалами после обрушения здания в Новосибирске

Два человека остаются под завалами после обрушения здания в Новосибирске

Два человека все еще находятся под завалами после обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске. Всего на стройке в момент ЧП находились восемь человек.

«Один человек — не пострадал, один — погиб, один — с переломом, двое — под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются», — сообщили в экстренных службах.

Напомним, стена здания обрушилась в 12.20 (08.20 мск). Объект принадлежит «Сибирской генерирующей компании».

На данный момент к поисковой операции подключены около 200 человек и 40 единиц техники. Спасатели планируют завершить разбор завалов через шесть часов.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #новосибирск #обрушение

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