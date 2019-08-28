В Смольном рассказали, как сегодня выглядит бывший кабинет Путина

Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев рассказал, что стало с бывшим кабинетом президента РФ Владимира Путина в Смольном. Его слова приводит «Петербургский дневник».

По словам Григорьева, кабинет главы Комитета по внешним связям остается прежним и по сей день. От первого владельца, сообщил он, в помещении даже осталась гравюра с изображением Петра I, которая до сих пор висит над столом председателя.

Также нынешний председатель Комитета по внешним связям Петербурга рассказал в интервью журналистам, что документы, которые были заведены при первом председателе, к примеру, журнал учета трудовых книжек работников, и сегодня остаются в работе. Также Григорьев поведал и о местной примете, связанной с действующим главой государства.