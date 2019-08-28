Толстой надеется, что Украина не ограничится только освобождением Вышинского

Вице-спикер Госдумы, журналист Петр Толстой увидел в освобождении Кирилла Вышинского признаки того, что новая украинская власть имеет «некоторое чувство реальности». Об этом он сообщил в комментарии для ИА «Политика Сегодня».

«Рад за Кирилла. На протяжении долгих месяцев мы с коллегами добивались, чтобы этот фарс, который в Киеве называют уголовным делом, наконец-то закончился. Освобождение Кирилла говорит о том, что у нынешних киевских властей есть некоторое чувство реальности. Это не может не радовать. Теперь требуется, чтобы это нелепое уголовное дело было закрыто», — сказал вице-спикер Госдумы.

Толстой рассчитывает, что освобождением Вышинского последуют разрешения других гуманитарных вопросов.

«Если украинские власти ответственно подойдут к этому, будем надеяться, что все получится», - выразил надежду вице-спикер ГД.

Коллеге Вышинскому Толстой пожелал «вдохнуть воздух свободы».

«Мы все знаем, что он ни в чем не виноват, что его выбрала прежняя украинская власть как козла отпущения. Будем надеяться, что на Украине больше не будут нарушаться права человека за то, что он говорит и делает» , — отметил собеседник агентства.

Сегодня Киевский апелляционный суд отпустил руководителя сайта РИА Новости Украины Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Это значит, что журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Вышинский был арестован в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Журналисту грозило до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде ареста.