Митинги «оппозиции» в Москве обошлись налогоплательщикам в 238 миллионов рублей

«Оппозиция» с июля провела в Москве три митинга, два из которых были незаконными. Чтобы обезопасить жителей и гостей столицы, а также самих митингующих, на улицы города свозили разнообразную технику и привлекали сотрудников правоохранительных органов.

Редакция News.ru провела исследование, чтобы узнать в какую сумму российскому бюджету, то есть, по сути, налогоплательщикам, обошлись все эти мероприятия.

За сверхурочную работу в выходной день сотрудник правоохранительных органов может рассчитывать на отгул или денежную компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Всего на акции было привлечено 26 тысяч силовиков, из которых минимум 700 вызвали из соседних областей. Получается, что за сверхурочную работу они получили 230 миллионов рублей.

На топливо для полтысячи автобусов, автозаков и спецтехники за три дня акций ушло более семи миллионов. Не стоит забывать и о пяти бронеавтомобилях КамАЗ-43501, а также вертолете КА-226. На их работу было потрачено почти 95 тысяч рублей. 15 поливальных машин для уборки МД-43118, которыми перекрывали улицы, «наели» 382 тысячи рублей. Дежурство машин скорой помощи обошлось в чуть меньше семи тысяч. Итого на топливо было потрачено 7,7 миллиона рублей из государственного бюджета.

Выходит, что «оппозиция», слившая митинги, просто так истощила Москву на 237,65 миллиона рублей. Эти средства можно было бы потратить на благоустройство, помощь нуждающимся, постройку социальных объектов. Но либералов, устраивавших вакханалии в столице, это не волнует.

Напомним, что среди организаторов числятся экс-кандидаты в Мосгордуму, которые не попали на выборы из-за большого числа недействительных подписей. Больше всех отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которую еще на стадии сбора документов уличили в их подделке на «фабриках по рисовке». Кроме этого, среди «поддержавших» ее обнаружили несуществующих и даже мертвых людей.