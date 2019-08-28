Порядка 200 человек работают на месте ЧП в Новосибирске
Около 200 человек и более 40 единиц техники работают на месте обрушения перекрытий строящегося здания в Новосибирске. Поисково-спасательная операция идет уже не первый час.
«Группировка увеличена до 183 человек и 44 единиц техники», — пишет РИА Новости.
Сообщение об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания на улице Ударная поступило в 12.20 (08.20 мск). По последним данным, погиб один человек, еще один получил травмы. Неизвестной остается судьба еще восьмерых рабочих.
Насосная станция, на которой производилась реконструкция, принадлежит «Сибирской генерирующей компании». Что именно привело к обрушению, предстоит установить.
Кадры спасательной операции в Новосибирске.#новосибирск #здание #обрушение pic.twitter.com/aDmqB2XH62— Шо? ОПЯТЬ? (@sho_opayt) August 28, 2019