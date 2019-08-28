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 Симоньян рада освобождению Вышинского

Симоньян рада освобождению Вышинского
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

Суд в Киеве освободил Вышинского под личное обязательство

 Прокуроры не против смягчения меры пресечения Вышинскому

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11:00   28 Августа 2019
Россия

Порядка 200 человек работают на месте ЧП в Новосибирске

Порядка 200 человек работают на месте ЧП в Новосибирске

Около 200 человек и более 40 единиц техники работают на месте обрушения перекрытий строящегося здания в Новосибирске. Поисково-спасательная операция идет уже не первый час.

«Группировка увеличена до 183 человек и 44 единиц техники», — пишет РИА Новости.

Сообщение об обрушении стены реконструируемого одноэтажного здания на улице Ударная поступило в 12.20 (08.20 мск). По последним данным, погиб один человек, еще один получил травмы. Неизвестной остается судьба еще восьмерых рабочих.

Насосная станция, на которой производилась реконструкция, принадлежит «Сибирской генерирующей компании». Что именно привело к обрушению, предстоит установить.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #новосибирск #обрушение

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