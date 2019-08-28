Зарубежные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии
Несколько сотрудников иностранных СМИ посетили российскую авиационную базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе, которые располагаются на территории Сирии.
В Хмеймиме журналисты не только увидели работу авиабазы, но и ознакомились с ежедневным бытом военнослужащих. Помимо жилых помещений, зон отдыха, спортивной площадки и пункта психологической помощи, они побывали в пекарне, где их накормили свежеиспеченным хлебом. После этого иностранцы с полосы увидели взлет и посадку истребителя Су-35, который выполнял учебно-тренировочный полет.
Корреспондент RT Вафа Шабруни отметила, что в основном журналисты видят работу военных из России только во время гуманитарных акций.
«Впервые мы можем увидеть и рассказать об их повседневной жизни — что они едят, где они спят, как они поддерживают свой внешний вид. Это очень важно — когда мы видим их на улице, они всегда в чистой выглаженной форме. А сегодня мы понимаем, почему это так», — поделилась она.
Далее сотрудники направились в пункт ВМФ РФ в Тартусе, где посетили войсковой храм Федора Ушакова. Кроме этого, журналисты понаблюдали за работой специалистов по обслуживанию малого ракетного корабля «Великий Устюг».
«Сегодня впечатления, конечно, самые сильные. Военный персонал демонстрирует прекрасные навыки как на земле, так и в воздухе», — прокомментировал экскурсию корреспондент болгарского bTV Иван Георгиев.