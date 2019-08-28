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Симоньян рада освобождению Вышинского
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10:49   28 Августа 2019
Весь мир

Зарубежные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии

Зарубежные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии

Несколько сотрудников иностранных СМИ посетили российскую авиационную базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе, которые располагаются на территории Сирии.

В Хмеймиме журналисты не только увидели работу авиабазы, но и ознакомились с ежедневным бытом военнослужащих. Помимо жилых помещений, зон отдыха, спортивной площадки и пункта психологической помощи, они побывали в пекарне, где их накормили свежеиспеченным хлебом. После этого иностранцы с полосы увидели взлет и посадку истребителя Су-35, который выполнял учебно-тренировочный полет.

Зарубежные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии

Корреспондент RT Вафа Шабруни отметила, что в основном журналисты видят работу военных из России только во время гуманитарных акций.

«Впервые мы можем увидеть и рассказать об их повседневной жизни — что они едят, где они спят, как они поддерживают свой внешний вид. Это очень важно — когда мы видим их на улице, они всегда в чистой выглаженной форме. А сегодня мы понимаем, почему это так», — поделилась она.

Далее сотрудники направились в пункт ВМФ РФ в Тартусе, где посетили войсковой храм Федора Ушакова. Кроме этого, журналисты понаблюдали за работой специалистов по обслуживанию малого ракетного корабля «Великий Устюг».

Зарубежные журналисты побывали на российских военных базах в Сирии

«Сегодня впечатления, конечно, самые сильные. Военный персонал демонстрирует прекрасные навыки как на земле, так и в воздухе», — прокомментировал экскурсию корреспондент болгарского bTV Иван Георгиев.

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Автор: Анна Манц
#россия #сирия #военные #журналисты

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