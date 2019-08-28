Россия, Египет и Белоруссия уничтожили условных террористов в ходе учений

Более тысячи военнослужащих из России, Белоруссии и Египта, а также свыше ста единиц военной техники, вооружения и военно-транспортных самолетов принимают участие в учениях «Защитники дружбы-2019».

Как сообщает Министерство обороны РФ, в учениях участие принимает 650 военнослужащих из России, 250 из Белоруссии и 150 из Египта. В среду 400 военных, с оставляющих сводное коалиционное подразделение, отрабатывая антитеррористическую операцию, десантировались на аэродром под Рязанью, который по сценарию учений, был захвачен террористами.

Первыми, как отмечается, на аэродром десантировались десять бойцов египетских парашютно-десантных войск – они высадились из самолета С-130 «Геркулес» на управляемых парашютах типа «крыло» Casiar. Затем на самолете Ил-78 мд прибыли тридцать российских десантников-разведчиков, которые использовали парашютные системы спецназначения «Арбалет-1».

В составе второй волны на аэродром высадился белорусский батальон сил спецопераций – свыше 150 бойцов блокировали представителей вооруженных бандформирований. Огневую поддержку бойцам сводного коалиционного подразделения оказывали десантированные на аэродром шесть российских БДМ-2, вступившие в бой сразу же после приземления и расшвартовки. Еще свыше 300 десантников из трех стран, доставленных на аэродром самолетами ИЛ-76 мд, сообща ликвидировали остатки вооруженных бандформирований и подготовили взлетно-посадочную полосу для приема главных сил