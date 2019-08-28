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10:31   28 Августа 2019
Россия

Два человека стали жертвами пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека стали жертвами пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Пожар вспыхнул на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Его жертвами стали два человека, еще один получил травмы. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать.

Создана комиссия, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 08.21 мск. 

«На данный момент объявлена ликвидация горения на площади пять квадратных метров», — отметили в экстренных службах.

«Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) — один из старейших российских судостроительных заводов. Его основали в 1849 году. 

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #нижний новгород #общество

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