Два человека стали жертвами пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Пожар вспыхнул на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Его жертвами стали два человека, еще один получил травмы. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать.

Создана комиссия, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 08.21 мск.

«На данный момент объявлена ликвидация горения на площади пять квадратных метров», — отметили в экстренных службах.

«Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) — один из старейших российских судостроительных заводов. Его основали в 1849 году.