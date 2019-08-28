РЖД впервые продемонстрировали беспилотную «Ласточку»

Беспилотный электропоезд «Ласточка» автоматически затормозил перед манекеном, расположенным на путях. Презентация проходила на испытательном кольце в Щербинке. Стоит отметить, что на борту беспилотного поезда в этот момент находились вице-премьер Максим Акимов и генеральный директор ООО «РЖД» Олег Белозеров.

После поездки Акимов отметил, что она проходила полностью в автоматическом режиме, то есть даже без дистанционного управления. Автоматическое торможение произошло благодаря технологиям, в частности при помощи «технологического зрения».

«Мы оттестировали внештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись», — добавил он.

Белозеров отметил, что с этого момента РЖД перешли к беспилотным технология. Всего существует четыре уровня работы в беспилотном режиме, согласно международным стандартам.