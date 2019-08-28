Иран не стремится к росту региональной напряженности
Премьер Японии Синдзо Абэ встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в японском Иокогаме. В начале беседы Зариф заявил, что Тегеран не стремится к росту региональной напряженности.
Он подчеркнул, что Иран приветствует дипломатические усилия Токио на Ближнем Востоке.
«Как сказал наш президент, мы не добиваемся усиления напряженности. Мы считаем, что каждая страна должна иметь возможность использовать свои права в соответствии с международным законом», — заявил Зариф.
На своей странице в Twitter министр назвал диалог с Абэ конструктивным. Им удалось обсудить развитие двусторонних отношений, а также снижение напряженности в Персидском заливе.
アジア歴訪の2カ国目の日本にて、河野外務大臣@konotaromp、安倍総理大臣@AbeShinzoと会談した。 素晴らしい二国間関係の一層の強化、ペルシャ湾の緊張緩和、そして核合意がイラン国民にもたらす利益確保について、建設的な協議を行った。 外交イニシアティブにおける次の訪問国はマレーシアだ。 pic.twitter.com/j3ItSx70p3— Javad Zarif (@JZarif) August 28, 2019
Накануне Зариф встретился с главой МИД Японии Таро Коно. В ходе переговоров японский министр заявил, что Ирану следует придерживаться ядерного соглашения, выполнять обязательства по этому документу и воздержаться от мер, которые могли бы негативно на него повлиять.