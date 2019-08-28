Иран не стремится к росту региональной напряженности

Премьер Японии Синдзо Абэ встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в японском Иокогаме. В начале беседы Зариф заявил, что Тегеран не стремится к росту региональной напряженности.

Он подчеркнул, что Иран приветствует дипломатические усилия Токио на Ближнем Востоке.

«Как сказал наш президент, мы не добиваемся усиления напряженности. Мы считаем, что каждая страна должна иметь возможность использовать свои права в соответствии с международным законом», — заявил Зариф.

На своей странице в Twitter министр назвал диалог с Абэ конструктивным. Им удалось обсудить развитие двусторонних отношений, а также снижение напряженности в Персидском заливе.

Накануне Зариф встретился с главой МИД Японии Таро Коно. В ходе переговоров японский министр заявил, что Ирану следует придерживаться ядерного соглашения, выполнять обязательства по этому документу и воздержаться от мер, которые могли бы негативно на него повлиять.