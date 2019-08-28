Минусовая температура придет в Россию 28 и 29 августа

Первые ночные заморозки пройдут в России уже на этой неделе, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» 28 августа.

Всему виной циклон с сильными дождями, который затягивает в центральные регионы холодный воздух. Он прошел по северной части страны. В ряде регионов от Севера до Поволжья среда стала самым холодным днем за неделю. Синоптики прогнозируют, что в этих субъектах днем воздух не прогреется выше 19 градусов, а ночью и вовсе преступит отметку «ноль».

Так, в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья температура в ночь на 29 августа опустится до трех градусов со знаком «минус». В Московской области может похолодать до минус двух. Аналогичная ситуация будет наблюдаться следующей ночью, с четверга на пятницу, в Архангельской и Вологодской областях. Здесь столбик термометра покажет до минус трех градусов.

Однако похолодание будет кратковременным, пообещала Паршина. По ее словам, циклон скоро уйдет, а в Россию вернется летняя погода.