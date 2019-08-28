Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два человека стали жертвами пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека стали жертвами пожара на заводе в Нижнем Новгороде

 РЖД впервые продемонстрировали беспилотную «Ласточку»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотную «Ласточку»
Коломойский рассказал о методе оценки успеха Зеленского на посту президента Украины

Коломойский рассказал о методе оценки успеха Зеленского на посту президента Украины

 Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября
Иран не стремится к росту региональной напряженности

Иран не стремится к росту региональной напряженности

 ООН призывает к взаимодействию всех безъядерных зон

ООН призывает к взаимодействию всех безъядерных зон
Два человека стали жертвами пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Два человека стали жертвами пожара на заводе в Нижнем Новгороде

 РЖД впервые продемонстрировали беспилотную «Ласточку»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотную «Ласточку»
Коломойский рассказал о методе оценки успеха Зеленского на посту президента Украины

Коломойский рассказал о методе оценки успеха Зеленского на посту президента Украины

 Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября
Иран не стремится к росту региональной напряженности

Иран не стремится к росту региональной напряженности

 ООН призывает к взаимодействию всех безъядерных зон

ООН призывает к взаимодействию всех безъядерных зон
9:37   28 Августа 2019
Россия

Стена строящегося здания обрушилась на рабочих в Новосибирске

Стена строящегося здания обрушилась на рабочих в Новосибирске

Стена строящегося здания обрушилась в Новосибирске. Под завалами могут находиться 11 рабочих. Сотрудники экстренных служб приступили к спасательной операции.

ЧП произошло в среду, 28 августа, на улице Ударная. Кроме стены, повреждены перекрытия.

По последним данным, спасателям удалось достать из-под обломков одного человека. Его передали медикам.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#чп #новосибирск #обрушение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...