Стена строящегося здания обрушилась на рабочих в Новосибирске
Стена строящегося здания обрушилась в Новосибирске. Под завалами могут находиться 11 рабочих. Сотрудники экстренных служб приступили к спасательной операции.
ЧП произошло в среду, 28 августа, на улице Ударная. Кроме стены, повреждены перекрытия.
По последним данным, спасателям удалось достать из-под обломков одного человека. Его передали медикам.
Кадры спасательной операции в Новосибирске, где обрушилось строящееся здание. Под завалами находятся 11 человек, одного нашли живым. Видео: «Инцидент Новосибирск» pic.twitter.com/vklQXbtAmz— Daily Storm (@DailyStormLive) August 28, 2019