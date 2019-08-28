Стена строящегося здания обрушилась на рабочих в Новосибирске

Стена строящегося здания обрушилась в Новосибирске. Под завалами могут находиться 11 рабочих. Сотрудники экстренных служб приступили к спасательной операции.

ЧП произошло в среду, 28 августа, на улице Ударная. Кроме стены, повреждены перекрытия.

По последним данным, спасателям удалось достать из-под обломков одного человека. Его передали медикам.