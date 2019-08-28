Telegram выпустит первую партию собственной криптовалюты до ноября

Первая партия криптовалюты Gram, которую разработал мессенджер Telegram, появится в течение ближайших двух месяцев, утверждает газета The New York Times со ссылкой на инвесторов проекта.

Новую онлайн-валюту можно будет отправить в любую точку планеты, отметили авторы. Более того, мессенджер намерен создать электронные кошельки. Они будут доступны до 300 миллионам пользователей Telegram.

Напомним, что о разработке собственной блокчейн-платформы с криптовалютой организация сообщала еще в прошлом году. За февраль и март Telegram Open Network получил 1,7 миллиарда долларов от порядка двух сотен инвесторов.

Вместе с тем, мессенджер не является единственной платформой, которая задумалась о разработке собственных онлайн-денег. Например, в начале августа американская розничная сеть Walmart подала патентную заявку на создание своей криптовалюты. Социальная сеть Facebook также не отстает и хочет выпустить в первом квартале будущего года криптовалюту Libra. Тестирование стартует уже в конце текущего года.