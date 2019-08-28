ООН призывает к взаимодействию всех безъядерных зон

Зампредставителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам заявил о необходимости создать надежную платформу, на которой бы взаимодействовали все безъядерные зоны.

Речь об этом зашла в среду, 28 августа, на семинаре по консолидации усилий зон, свободных от ядерного оружия в Нур-Султане.

«Межзональная кооперация и дальнейшая координация между такими зонами в следующие пять лет чрезвычайна актуальна», — отметил Маркрам.

По его словам, это эффективный инструмент, который может укрепить сотрудничество и объединяющие инициативы. Маркрам считает, что отсутствие постоянного взаимодействия не позволяет полноценно реализовать потенциал этих зон. Поэтому в будущем будет необходимо создать платформу по обмену мнениями такими зонами.