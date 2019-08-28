Спецкоры ФАН посетят университет в Триполи и пообщаются с рыбаками

Специальные корреспонденты «Федерального агентства новостей» продолжают командировку в ливийской столице. В среду, 28 августа, они намерены пообщаться с местными рыбаками и посетить университет.

Накануне журналисты впервые вышли в город с аппаратурой. Стоит отметить, что они имеют официальное разрешение на съемку, как того требуют правила Триполи. Так, они побывали на «Площади Мучеников», которая является главной в столице, и прогулялись по Старому Городу.

Напомним, что корреспонденты хотят рассказать россиянам о ситуации в республике. Поездка, которая продлится до 14 сентября, является официальной, ее согласовали внешнеполитические ведомства России и Ливии. Учитывая тщательную подготовку к командировке, все необходимые документы были правильно оформлены. В Telegram-канале «ЛивияФАН» оперативно публикуется свежая информация.

В середине мая в Триполи были задержаны сотрудники Фонда национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Стоит отметить, что они въехали в Ливию абсолютно законно с соблюдением необходимых формальностей, чтобы провести социологические исследования.

Изначально к результатам их работы не было никакого интереса со стороны ливийских властей. Более того, еще один сотрудник — Александр Прокофьев — спокойно покинул республику. Но Шугалей и Суэйфан позже перестали выходить на связь. Ряд общественных организаций, российских политиков и даже министерство иностранных дел РФ попытались вмешаться в ситуацию, но проблема все еще не решена.