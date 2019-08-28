Сенатор Клишас заметил, что анонимность в сети позволяет нарушать закон

Деанонимизация интернет-пользователей поспособствует снижению уровня преступности в онлайн-сфере, уверен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Он побеседовал с «Парламентской газетой» 28 августа.

По его мнению, идентификация пользователей позволит создать условия, необходимые для пресечения преступлений. За этим последует и снижение числа правонарушений, к тому же, повысится эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию таких инцидентов.

Клишас уверен, что данный вопрос намного актуальней, чем правки закона об идентификации стражей порядка. Напомним, что ранее его коллега Владимир Лукин внес в Государственную думу законопроект об обязательном размещении на форме силовиков хорошо читаемых номеров, которые помогут с легкостью установить его личность. Документ призван обеспечить открытость и гласность деятельности полиции и Росгвардии.