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8:37   28 Августа 2019
Россия

Сенатор Клишас заметил, что анонимность в сети позволяет нарушать закон

Сенатор Клишас заметил, что анонимность в сети позволяет нарушать закон

Деанонимизация интернет-пользователей поспособствует снижению уровня преступности в онлайн-сфере, уверен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Он побеседовал с «Парламентской газетой» 28 августа.

По его мнению, идентификация пользователей позволит создать условия, необходимые для пресечения преступлений. За этим последует и снижение числа правонарушений, к тому же, повысится эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию таких инцидентов.

Сенатор Клишас заметил, что анонимность в сети позволяет нарушать закон

Клишас уверен, что данный вопрос намного актуальней, чем правки закона об идентификации стражей порядка. Напомним, что ранее его коллега Владимир Лукин внес в Государственную думу законопроект об обязательном размещении на форме силовиков хорошо читаемых номеров, которые помогут с легкостью установить его личность. Документ призван обеспечить открытость и гласность деятельности полиции и Росгвардии.

«Полагаю, что поводом для внесения законопроекта о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, стало участие «анонимных» сотрудников Росгвардии в обеспечении безопасности населения и предотвращения массовых беспорядков в городе Москве при проведении несогласованных публичных мероприятий. Однако анонимность в данном случае является мнимой, поскольку видеозапись с места событий позволяет установить личность сотрудника», — заметил он.

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Автор: Анна Манц
#интернет #клишас #анонимность

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