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8:18   28 Августа 2019
Россия

Трасса из Сочи перегружена машинами почти в семь раз

Трасса из Сочи перегружена машинами почти в семь раз

Туристы на автомобилях массово покидают Сочи с окончанием лета, что провоцирует многокилометровые пробки, сообщили в дорожном управлении «Черноморье» 28 августа.

Накануне в социальных сетях люди жаловались на затор, который образовался на выезде из Центрального района в Лазаревский. Автомобилисты думали, что всему виной фура, которая перевернулась в районе поселка Дагомыс. Однако дорожники развеяли слухи.

На самом деле, причина в том, что дорога рассчитана на шесть тысяч машин, но по ней передвигаются свыше 46 тысяч. Начало недели и массовый отток туристов плотность транспортного потока на А-147 достигла самых больших значений в этом месяце.

«В конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5 процентов», — уточнили в «Черноморье».

Ночь на среду прошла без пробки, отметили дорожники. Они посоветовали водителям учитывать перегруженность трассы в дневное время.

Трасса из Сочи перегружена машинами почти в семь раз

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Автор: Анна Манц
#сочи #дорога #пробка

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