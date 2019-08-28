Комиссии греческой православной церкви выступили против украинской «новой церкви»

Созданные Греческой православной церковью комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в церковных кругах.

В Афинах 26-28 августа проходит Постоянный Синод Элладской церкви. Некоторые СМИ сообщали, что на нем будет принято решение по вопросу о «церкви» Украины.

Отмечается, что для изучения вопроса законности предоставления автокефалии было создано две комиссии - одна по каноническим проблемам и другая по экклезиологии. Обе комиссии по итогам изучения имеют серьезные возражения.

По его словам, окончательное решение будет принято на Синоде Иерархов с участием всех 80 митрополитов. Ожидается, что встреча пройдет в октябре. Отмечается, что на ГПЦ оказывается сильнейшее давление из вне.

Источник подчеркнул, что патриархия Константинополя для сохранения своего авторитета также должна созвать всеправославный Синод по украинскому вопросу.

В декабре минувшего года была образована «новая церковь» Украины. ПЦУ была образована при слиянии двух неканонических церковных украинских структур.