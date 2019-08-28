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7:53   28 Августа 2019
Весь мир

Комиссии греческой православной церкви выступили против украинской «новой церкви»

Комиссии греческой православной церкви выступили против украинской «новой церкви»

Созданные Греческой православной церковью комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в церковных кругах.

В Афинах 26-28 августа проходит Постоянный Синод Элладской церкви. Некоторые СМИ сообщали, что на нем будет принято решение по вопросу о «церкви» Украины.

Отмечается, что для изучения вопроса законности предоставления автокефалии было создано две комиссии - одна по каноническим проблемам и другая по экклезиологии. Обе комиссии по итогам изучения имеют серьезные возражения.

По его словам, окончательное решение будет принято на Синоде Иерархов с участием всех 80 митрополитов. Ожидается, что встреча пройдет в октябре. Отмечается, что на ГПЦ оказывается сильнейшее давление из вне.

Источник подчеркнул, что патриархия Константинополя для сохранения своего авторитета также должна созвать всеправославный Синод по украинскому вопросу.

В декабре минувшего года была образована «новая церковь» Украины. ПЦУ была образована при слиянии двух неканонических церковных украинских структур.

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Автор: Олег Королев
#украина #православие #пцу

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