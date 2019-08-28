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 Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за мощного шторма

Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за мощного шторма
7:38   28 Августа 2019
Весь мир

Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за мощного шторма

Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за мощного шторма

Американский лидер Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма «Дориан», сообщает Белый дом.

Трамп объявил, что в находящемся под управлением Вашингтона Содружестве Пуэрто-Рико имеет место чрезвычайная ситуация. Президент США отдал приказ об оказанфии федеральной помощи, направленной на усиление местных усилий по реагированию на ЧП в связи с чрезвычайными обстоятельствами, которые были вызваны тропическим штормом «Дориан».

Ранее губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом.

Согласно данным национального центра США по слежению за ураганами, по состоянию на 12:00 мск шторм проходил через Наветренные Антильские острова. Ожидается, что в среду скорость ветра достигнет от 63 до 92 километров в час, возможны осадки до 15 сантиметров.

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Автор: Олег Королев
#трамп #пуэрто-рико

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