Волкер рассказал об условиях возвращения России в «Большую семерку»

Возврат к формату G8 возможен после ухода России с Крымского полуострова, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

В эфире украинского телевидения он заявил, что в 2014 году Россию исключили из «Большой восьмерки» из-за «аннексии Крыма». Американский дипломат подчеркнул, что хотел бы увидеть, как Москва уходит из Крыма, что создало бы «прекрасные возможности для возобновления сотрудничества».

Цитата Волкера была опубликована в русскоязычной версии страницы Госдепа в Twitter.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что пообещал пригласить российского президента Владимира Путина на встречу «Большой семерки» в 2020 году, которая пройдет в США. По его мнению, обсуждать многие вопросы международной значимости имеет смысл вместе с Россией.

Госсекретарь США Майк Помпео накануне подтвердил, что администрация США будет работать над возвращением России в «Большую семерку».