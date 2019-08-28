Коломойский рассказал о методе оценки успеха Зеленского на посту президента Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал журналистам о том, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского не станут выбирать на второй срок.

По его словам, показатель эффективности (KPI) Зеленского необходимо измерять тем, сколько украинских граждан вернется из-за рубежа.

Коломойский отметил, что в начале срока Зеленского в стране постоянно живут 35 миллионов украинцев. По его словам, если этот показатель вырастет до 38 миллионов, значит его можно переизбирать. Он подчеркнул, что если показатель не изменится в лучшую сторону, то этого делать не стоит.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в поддержке Зеленского. В России в отношении Коломойского, которого СМИ считают одним из спонсоров Майдана, после событий в Донбассе возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.