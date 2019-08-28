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6:04   28 Августа 2019
Россия

«Вертолеты России» создадут принципиально новый вертолет

«Вертолеты России» создадут принципиально новый вертолет

Российские инженеры разрабатывают новый вертолет, который объединит прежние наработки. Об этом сообщил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов.

По его словам, это будет принципиально новая винтокрылая машина, при создании которой будут использоваться аддитивные технологии, новые методы сборки с применением композитных материалов, современных профилей несущего и рулевого винтов, а также передовой конструкции втулки несущего винта.

На данный момент проект находится на этапе формирования. Шибитов отметил, что вертолет создается в новой нише, сама концепция которой будет сильно отличаться от тех принципиальных решений, которые были заложены в существующие модели российских гражданских вертолетов.

По его словам, новый проект объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолетного завода.

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Автор: Олег Королев
#вертолеты россии

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