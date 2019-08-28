«Вертолеты России» создадут принципиально новый вертолет

Российские инженеры разрабатывают новый вертолет, который объединит прежние наработки. Об этом сообщил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов.

По его словам, это будет принципиально новая винтокрылая машина, при создании которой будут использоваться аддитивные технологии, новые методы сборки с применением композитных материалов, современных профилей несущего и рулевого винтов, а также передовой конструкции втулки несущего винта.

На данный момент проект находится на этапе формирования. Шибитов отметил, что вертолет создается в новой нише, сама концепция которой будет сильно отличаться от тех принципиальных решений, которые были заложены в существующие модели российских гражданских вертолетов.

По его словам, новый проект объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолетного завода.