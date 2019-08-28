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Глава МИД КНР назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи Пекину

Глава МИД КНР назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи Пекину

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5:42   28 Августа 2019
Весь мир

Глава МИД КНР назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи Пекину

Глава МИД КНР назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи Пекину

Министр иностранных дел Китая назвал ситуацию в Гонконге самой серьезной с момента его передачи КНР, сообщает правительство страны.

Во время встречи с делегацией гонконгской торговой палаты «Один пояс - один путь» он выразил надежду, что «все высоко поднимут флаг любви к стране и Гонконгу», объединят усилия всех слоев общества, а также твердо поддержат администрацию острова в пресечении беспорядков, восстановлении управления в соответствии с законностью и порядком.

Гонконг стал в 1997 году первым административным регионом КНР в рамках политики «Одна страна - две системы».

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге уже третий месяц. Правительство региона предложило внести поправку в имеющийся закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах. Предложенный механизм позволит выдавать подозреваемых материковому Китаю.

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Автор: Олег Королев
#китай #гонконг

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