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 SpaceX успешно испытала в Техасе аппарат Starhopper

SpaceX успешно испытала в Техасе аппарат Starhopper
5:04   28 Августа 2019
Весь мир

SpaceX успешно испытала в Техасе аппарат Starhopper

SpaceX успешно испытала в Техасе аппарат Starhopper

Американская компания SpaceX провела второе испытание прототипа космического корабля Starship - аппарата Starhopper.

Испытания проводились на космодроме Бока-Чика в штате Техас. SpaceX вела прямую трансляцию испытаний.

На кадрах видно, как аппарат плавно поднимается в воздух, на некоторое время зависает, а затем плавно опускается на землю около места запуска. Продолжительность полета составила около минуты. Не сообщается, на какую высоту поднялся аппарат.

Отмечается, что изначально компания собиралась совершить второй вертикальный испытательный полет на высоту двести метров, однако Федеральное управление гражданской авиацией одобрило «прыжок» на высоту не более 150 метров.

В июле в ходе тестов Starhopper поднялся на высоту около 20 метров.

Название аппарата дословно можно перевести как «Звездный прыгун» или «Прыгун к звездам».

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Автор: Олег Королев
#spacex

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