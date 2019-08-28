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Посольство РФ ответило на слова американского сенатора о «самоизоляции» Москвы

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4:37   28 Августа 2019
Весь мир

Посольство РФ ответило на слова американского сенатора о «самоизоляции» Москвы

Посольство РФ ответило на слова американского сенатора о «самоизоляции» Москвы

Посольство РФ в США порекомендовало американским конгрессменам заняться развитием межпарламентских связей с коллегами из других стран.

Ранее американские сенаторы Крис Мерфи и Рон Джонсон заявили о том, что им было отказано во въезде на территорию РФ. Мерфи заявил, что этим самым Москва «продолжает изолировать свою страну».

Российские дипломаты предложили американским сенаторам принять в Капитолии своих коллег из российского Совета Федерации.

На странице посольства в Twitter сообщается, что заявления сенатора Мерфи о том, что «Россия изолирует себя», является глупым. Подчеркивается, что на это есть адекватный ответ на карте, которая демонстрирует членов Межпарламентского союза - старейшего форума законодателей, в который входят представители 179 стран.

В качестве иллюстрации приложена карта мира, на которой видно, что почти все страны, кроме США и нескольких маленьких государств, не являются членами данного союза. Дипломаты задались вопросом, является ли это американской «исключительностью» или самоизоляцией.

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Автор: Олег Королев
#посольство рф в сша #американские сенаторы

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